ضبط واحتجاز 3100 سيارة نقل مخالفة في جدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت أمانة جدة (3100) من سيارات النقل المخالفة، التي استغلت عدداً من المواقع للوقوف عشوائياً وما تسببه من أضرار أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء، ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة خلال العام الحالي 2020.

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مخالفات متنوعة:

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الاحياء السكنية إضافة لضخ المياه من قبل “الصهاريج”ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها ، مبيناً أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، التي أسفرت عن ضبط واحتجاز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف وكيل الأمين أن البلديات الفرعية والادارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة. و تشكر أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، وتدعو إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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