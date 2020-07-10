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أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنصّ على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات.
وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم الخروج والعودة.
وأضاف في لقاء عبر قناة الإخبارية السعودية: تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءاً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون بالمغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 05:47 PM
بموجب عدد من التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة
أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنصّ على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات.
وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم الخروج والعودة.
وأضاف في لقاء عبر قناة الإخبارية السعودية: تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءاً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون بالمغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء.
، مدير الجوازات يوضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات ،
المصدر : الخليج 365
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