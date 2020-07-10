وزارة الصحة: امرأة تكسر سلسلة عدوى كورونا وتحافظ على سلامة مخالطين

أشادت وزارة الصحة بإحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اتباعها الإجراءات الوقائية، والحفاظ على سلامة المخالطين لها في العمل.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قصة السيدة المصابة بفيروس كورونا؛ حيث قال إنها أسهمت في كسر سلسلة العدوى وحافظت على سلامة جميع المخالطين لها؛ بسبب التزامها الدائم بالمسافة الآمنة ولبس الكمامة وتعقيم اليدين باستمرار.

Advertisements

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 226486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 163026. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2151 حالة، فيما تم تسجيل 51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 3159 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2151