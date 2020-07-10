مطالبات بالقبض على مصعب بعد إهانته للمرأة السعودية

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على أحد مشاهير سناب شات يعرف باسم “مصعب” وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو يهين فيه المرأة السعودية.

مصعب يهين المرأة

وظهر مصعب في مقطع الفيديو المتداول على تطبيق سناب شات وهو يسخر من المرأة السعودية بشكل أغضب الكثيرين حيث طلب من المرأة في الفيديو إعداد الشاي بطريقة ساخرة كما ظهر وهو يتقدم للزواج كأنه يشتري جارية.

Advertisements

غضب وتذمر من فيديو مصعب

أثار مقطع الفيديو الذي نشره مصعب غضب الكثيرين وطالبوا الجهات المختصة بضرورة القبض عليه حيث دشنوا هاشتاق باسم “نطالب بالقبض على صعب”، حيث قال أحد المغردين: “يرخص ويسلع المرأة السعودية ويتلفظ بألفاظ مهينة للكرامة”.

وأضاف آخر: “أيضًا يحلف بالاعتداء وضرب النساء هذا خطر ولازم ينمسك ويتوقف عن حده يتكلم بالاعتداء والضرب وكأنه شيء عادي وما راح يتعاقب عليه”.

واقعة مشابهة

يذكر أن النيابة العامة كانت قد ألقت منذ فترة القبض على شخص قام بالإساءة إلى المرأة السعودية في واقعة مشابهة لواقعة مصعب، بعد أن روّج فيديو على منصات التواصل وصف فيه المرأة بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، وأكدت النيابة وقتها أنها تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظامًا، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أيًا كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

المزيد

جديد الأخبار