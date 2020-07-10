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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.
مجلس الوزراء
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 03:55 PM
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.
يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء.
، استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ ،
المصدر : الخليج 365
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