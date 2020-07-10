محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ. يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء. مجلس الوزراء مجلس الوزراء

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 03:55 PM Advertisements استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر والحبس" في نظام التنفيذ نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ. يُشار إلى أنه سيتم إصدار آلية وضوابط هذا الاستثناء. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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