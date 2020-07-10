شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للمسجد الحرام قبل اكثر من 100 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد عظيم للمسجد الحرام قبل اكثر مم 100 عام وتحديداً عام 1907 م الموافق 1325 هـ . كشفت صورة تاريخية نادرة عن مشهد عظيم للمسجد الحرام قبل اكثر مم 100 عام وتحديداً عام 1907 م الموافق 1325 هـ . وأظهرت الصورة المسجد الحرام قبل اعمال التوسعة والتطوير ممتلأً بضيوف الرحمن بإنتظام على الرغم من الزحام ، مع وجود بعض المنازل على الجبال المحيطة بساحات المسجد والتي كانت تطل على المشاهد الجليلة .

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