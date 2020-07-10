شكرا لمتابعة خبر عن رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة عن رصد حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد بين موظفي مركز تسوق شهير في المنطقة.
وأكدت المديرية أنه تم إغلاق المركز، يوم أمس، تمهيداً لتطهيره، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصابين.
يذكر أن الجهات المختصة في مكة أغلقت أيضا يوم أمس سوقاً شهيراً بحي العزيزية بعد رصد حالات مصابة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.