شكرا لمتابعة خبر عن رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة عن رصد حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد بين موظفي مركز تسوق شهير في المنطقة.

وأكدت المديرية أنه تم إغلاق المركز، يوم أمس، تمهيداً لتطهيره، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصابين.

يذكر أن الجهات المختصة في مكة أغلقت أيضا يوم أمس سوقاً شهيراً بحي العزيزية بعد رصد حالات مصابة بكورونا.