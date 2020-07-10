إشارة إرشادية على الطرق يجهلها كثير من السائقين.. فماذا تعني؟

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فسّرت وزارة النقل المقصود بالإشارة الرقمية الإرشادية الطولية التي توضع على الطرق السريعة، والتي يجهل معناها والمقصود منها كثير من السائقين.

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وقالت إن الإشارة تُسمى العلامة الكيلومترية، وهي توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة، لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة.

وأضافت أن الرقم العلوي يرمز للطريق، وهو (40) في الصورة، حيث توجد لكل طرق المملكة أرقام مماثلة..، وأن الرقم السفلي يحدد المسافة التي قطعتها على ذلك الطريق.



