خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات وحاكم الشارقة في وفـاة الشيخ أحمد القاسمي

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بعث كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيات عزاء لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفـاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.
وقدم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الأسرة وقيادة الإمارات من كل مكروه وسوء.
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