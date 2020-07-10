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نشر حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، صورة للملك الراحل وهو بالزي العسكري مع عدد من أبنائه، وذلك بعد أول استعراض عسكري أقيم بعهده في مدينة جدة.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1954، الملك سعود جالساً وحوله 7 من أبنائه، وهم الأمراء: (خالد، وفهد، ومحمد، ومنصور، وعبدالإله، وتركي، ومشهور).
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سعود مع أبنائه مرتدياً الزي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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