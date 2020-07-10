صورة تاريخية للملك سعود مع أبنائه مرتدياً الزي العسكري

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نشر حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، صورة للملك الراحل وهو بالزي العسكري مع عدد من أبنائه، وذلك بعد أول استعراض عسكري أقيم بعهده في مدينة جدة.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1954، الملك سعود جالساً وحوله 7 من أبنائه، وهم الأمراء: (خالد، وفهد، ومحمد، ومنصور، وعبدالإله، وتركي، ومشهور).



