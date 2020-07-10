مديرية الجوازات: شرط يجدِّد إقامة أفراد الأسرة الموجودين خارج المملكة

بعد سؤال من مصري عن إمكانية هذه الخطوة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة؛ بشرط وجود رب الأسرة داخل المملكة.
وذكرت الجوازات عبر حسابها بموقع تويتر أنه «في حال كان رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين، أوضح فيه أنه موجود بالمملكة؛ لكن أولاده موجودون في مصر، وأن الإقامة الخاصة بهم ستنتهي الأسبوع المقبل، فهل يمكن له تجديدها لهم؟
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