السعودية | «الجوازات» تتمسك بالتأمين الطبي في تجديد هوية مقيم: ملزم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتمسك بالتأمين الطبي في تجديد هوية مقيم: ملزم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 10:08 صباحًا, 10 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أهمية وجود تأمين طبي لإتمام عملية تجديد هوية مقيم.

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