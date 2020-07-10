اقتصادي يوضح لـ”المواطن” علاقة تراجع معدل البطالة برؤية 2030

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اقتصادي يوضح لـ”متابعات الخليج 365” علاقة تراجع معدل البطالة برؤية 2030
عمل مشاريع عملاقة ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى
متابعات الخليج 365 - نورة بن سفران - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي تقريرًا بشأن انخفاض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%).
وتؤكد هذه المؤشرات والأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء أن الدولة ماضية في تخفيض أعداد البطالة البالغ نسبتها خلال الربع الحالي 11.8% قدر الإمكان كأحد مستهدفات رؤية المملكة للوصول لمعدل بطالة 7% خلال العام 2030 والتي بدأنا نقطف ثمارها.
في سياق متصل صرح الاقتصادي إياس آل بارود لـ”متابعات الخليج 365” أنه لا يوجد شك أن من أهم أهداف روية 2030 هي الاستثمار بالموارد البشرية وتخفيض نسبة البطالة.
وأضاف أن الدولة قامت جاهدة بعمل مشاريع عملاقة، ووضعت حجر أساس لمشاريع أخرى في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
وقال آل بارود في تصريحاته لـ”متابعات الخليج 365” إن جميع هذه المشاريع الضخمة التي تقوم بها المملكة في جميع المدن والمناطق التي هي وليدة الرؤية مثل: “نيوم- البحر الأحمر – القدية” ومدن كثيرة، تحتاج إلى آلاف من الموظفين وهذه الوظائف ستكون الأولوية فيها للمواطن السعودي.
كما أن المملكة العربية السعودية منذ أربع سنوات سخرت جميع جهودها لخلق هذه المشاريع الضخمة، وخلق فرص عمل ضخمة، والاستثمار في الموارد البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم حتى يكونوا قادة لهذه المشاريع في المستقبل.
وأكد أن البطالة ستنخفض سنويًا وتدريجيًا إلى أن تصل -إن شاء الله- إلى نسبة ضئيلة جدًا لا تعادل أي نسبة للدول الأخرى.
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