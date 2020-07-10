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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن صحة مكة، أنه وبمشاركة الجهات الرقابية، تم إغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة لرصد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت في وقتٍ سابق من مساء أمس خبر تحت عنوان: "إغلاق مول شهير احترازياً للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"، جاء فيه أن الجهات المختصة بمكة المكرمة، أغلقت أمس؛ سوقاً شهيراً بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.
وقد تم إغلاق المول الشهير بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير، بحسب المصادر.فيروس كورونا الجديد إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"
تأكيداً لـ"الخليج 365".. إمارة مكة: إغلاق مركز تسوق شهير بالعاصمة المقدسة بسبب "كورونا"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-10
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن صحة مكة، أنه وبمشاركة الجهات الرقابية، تم إغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة لرصد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت في وقتٍ سابق من مساء أمس خبر تحت عنوان: "إغلاق مول شهير احترازياً للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"، جاء فيه أن الجهات المختصة بمكة المكرمة، أغلقت أمس؛ سوقاً شهيراً بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.
وقد تم إغلاق المول الشهير بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير، بحسب المصادر.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:14 AM
لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة بالسوق الذي يعتبر من أكبر المولات بالمنطقة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن صحة مكة، أنه وبمشاركة الجهات الرقابية، تم إغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة لرصد حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت في وقتٍ سابق من مساء أمس خبر تحت عنوان: "إغلاق مول شهير احترازياً للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"، جاء فيه أن الجهات المختصة بمكة المكرمة، أغلقت أمس؛ سوقاً شهيراً بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.
وقد تم إغلاق المول الشهير بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير، بحسب المصادر.
، تأكيداً لـ"الخليج 365".. إمارة مكة: إغلاق مركز تسوق شهير بالعاصمة المقدسة بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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