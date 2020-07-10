شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، حكم حرق المصاحف الممزقة؛ حيث أكد أنه لا بأس من حرق المصحف إذا كانت أوراقه ممزقة ولا يُنتفع به ولا يمكن إصلاحه.

وأوضح الشيخ سعد السبر، خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن هذا الأمر فعله الصحابة عندما جمعوا المصحف واجتمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه، وأحرقوا ما سواه من باقي الرقاع والجلود والأمور التي كتب فيها المصحف.

وأشار "السبر" إلى أن بعض أهل العلم اعتبروا أن ما فعله الصحابة هو من المصالح المُرسلة؛ ومن ثم فلا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة.