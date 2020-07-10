شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تنفيذ جولات لرصد مخالفات التباعد الاجتماعي والكمامات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أجرت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الاجتماعي.
ورصدت الحملة عدة مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي؛ فيما عملت الجولات على التركيز على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية.
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