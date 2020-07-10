أبشر تحسم موقف أصحاب الجوالات غير المدرجة بأسمائهم من التسجيل بالمنصة

أوضحت شرطًا أساسيًّا للموافقة على التسجيل
أوضحت منصة «أبشر» موقف أصحاب الجوالات غير المسجلة بأسمائهم من التسجيل بالمنصة.
وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن التسجيل بالمنصة، لا يتطلب أن يكون رقم الجوال باسم مستخدمه، ولكن يُشترط أن يكون الرقم غير مُسجَّل لحساب شخص آخر في المنصة.
جاء ذلك ردًّا من «أبشر»، على تساؤل تلقّته من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يلزم للتسجيل في موقع أبشر أن يكون الجوال باسمي؟».
وتعمل منصة أبشر على تحقيـق عـدد مـن الإنجـازات لرفـع مسـتوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمـة للجمهـور وسـبل الراحـة للمسـتفيدين، إضافـة إلـى الوصـول لأقصـى مسـتويات الأمـن المعلوماتـي، بزيادة الفاعلية عبر تنفيذ الأعمال بانسيابية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، والوفاء بمتطلبات المواطنين، ودعم برنامج التطور الاقتصادي.
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