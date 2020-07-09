محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد الوفيات 131,065 حالة وفاة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و991 حالة وفاة. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 11:17 PM Advertisements بلغ عدد الوفيات 131,065 حالة وفاة الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و991 حالة وفاة. وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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