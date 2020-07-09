السعودية اليوم / 1175 مستفيدًا من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف



سكاكا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

أعلنت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف بلغ 1175 مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم ، مضيفة أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال ثماني عيادات ، موزعة على مرافق في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية .

تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض

// انتهى //

22:32ت م

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سكاكا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأعلنت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف بلغ 1175 مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم ، مضيفة أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال ثماني عيادات ، موزعة على مرافق في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية .تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة ، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس ، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //22:32ت م0217

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