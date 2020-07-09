السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 8810 إصابات جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8810 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم أن عدد المتعافين وصل إلى 106842 متعافياً، لافتًا الانتباه إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3600 بعد تسجيل 98 وفاة.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول قارة أفريقيا من حيث عدد الإصابات.

// انتهى //

22:09ت م

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كيب تاون 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224665 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم أن عدد المتعافين وصل إلى 106842 متعافياً، لافتًا الانتباه إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3600 بعد تسجيل 98 وفاة.وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول قارة أفريقيا من حيث عدد الإصابات.// انتهى //22:09ت م0208

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