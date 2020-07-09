علي الغامدي رئيسًا عامًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

بناء على الموافقة السامية الكريمة..

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، صدور الموافقة السامية الكريمة بتكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي رئيسًا عامًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى عمله رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. اقرأ أيضا: الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة في 3 مناطق

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