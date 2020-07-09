وزير التعليم يوجه بإنشاء استديوهات افتراضية للترافع وإجراء التحقيقات

في إطار إجراءات كورونا الاحترازية
وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع المحاكم.
ويأتي التوجيه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلًا للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضيًّا في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار في المحافظة على سلامة الموظفين.
وتضمَّن توجيه الدكتور آل الشيخ، أن تشتمل الاستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.
وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرج نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.
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