متحدث الصحة: عدد المتعافين من كورونا بالمملكة وصل إلى 161096 حالة

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن 20% من الحالات المصابة بكورونا في العالم ليس لديها أعراض نهائيًّا.

وقال العبدالعالي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 70% إلى 80% لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة؛ حيث إنه لا يوجد أسلوب فحص معين أو تقنية معتمدة للتأكد مما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقًا وتعافى أم لا، وأن السلوكيات الصحية تتأكد على الفئات الأكثر خطورة حتى إشعار آخر.

وتابع العبدالعالي، في كلمته بالمؤتمر الذي شارك فيه المدير العام لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) المهندس حسن جنة حول مستجدات كورونا في المملكة، أن الرذاذ إحدى الطرق الرئيسة لانتقال فيروس كورونا.

وأعلن مساعد وزير الصحة تسجيل 3183 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 223327 حالة، من بينها 60131 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة.

Advertisements

وأوضح العبدالعالي أن عدد المتعافين وصل إلى 161096 حالة بإضافة 3046 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 2100 حالة، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات عالميًّا، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 2125336 فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

وأفاد بأن الحالات المسجلة وعددها 3183 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 36% والذكور 64%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم فبلغ 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%، مشيرًا إلى أن الجائحة مر عليها عدة أشهر ويجب أن يكون هناك توازن في التعامل مع الجائحة؛ حيث إن المدة المقبلة قد تطول وقد تقصر.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة

إجمالي الوفيات 2100.. وزارة الصحة: تسجيل 3183 إصابة جديدة بكورونا