تأهيل أكثر من 140 من أصحاب الهمم لسوق العمل بالرياض

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرة من تدريب وتأهيل أكثر من 140 مستفيدًا ومستفيدة من أصحاب الهمم بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل؛ ليصبحوا جزءًا فعالًا في المجتمع.

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات أصحاب الهمم ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل ورش التكييف والتبريد وتنسيق الحدائق والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية وورش السيراميك والخزف والأعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية والحاسب الآلي.

وتقدم الأقسام إلى مستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب .

Advertisements

يُذكر أن قسمي التأهيل المهني لأصحاب الهمم بالرياض تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية، وألا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد على 40 سنة للإناث و45 للذكور، وأن تُجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة .

اقرأ أيضًا:

الكفيف خالد الحربي يطالب الإعلام بالاهتمام بفئة المكفوفين وتسليط الضوء على مشاكلهم

"أحوال الشمالية» تقدِّم خدمة التصوير الخارجي لكبار السن وأصحاب الهمم