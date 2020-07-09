وزارة الصحة لمرضى الربو: التزموا بـ5 نصائح لتجنب مضاعفات كورونا

أوضحت وزارة الصحة أن اتباع الإجراءات الوقائية والابتعاد عن التدخين، يحميان مريض الربو من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت وزارة الصحة، عبر إنفوجراف نشرته على تويتر، أنه إذا شعر مريض الربو بإعراض كورونا أو الإنفلونزا أو أي عدوى تنفسية أخرى، فيجب عليه اتباع الإرشادات التالية:

1- غسل أو تعقيم اليدين باستمرار

2- تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3 - الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

4- الإكثار من شرب السوائل:

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5- الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.

وأشارت الصحة إلى أنه إذا كان مريض الربو مدخنًا فيجب عليه الإقلاع عن التدخين؛ لأنه قد يزيد احتمالات التقاط العدوى وزيادة الأعراض.

ونصحت الوزارة في حال ظهور أعراض تنفسية، بالتواصل مع الطبيب أو الاتصال على الرقم التالي (937).

وأشارت الصحة إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة هم أكثر الفئات تأثرًا بأعراض فيروس كورونا.

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