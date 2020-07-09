السعودية .. السعودية تكشف أهم طرق انتقال “كورونا”.. وتحسم الجدل عن “الهواء”

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف أهم طرق انتقال “كورونا”.. وتحسم الجدل عن “الهواء” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن أهم طرق انتقال فيروس “كورونا” المستجد، مؤكداً أن انتقال كورونا عبر الهواء تحت التقييم، وسوف يتم تأكيد المعلومة للجميع فور اعتمادها.

وأوضح المتحدث وفقاً لما ورد بجريدة “البيان” الإماراتية، أن أن أهم طرق انتقال فيروس “كورونا” تأتي عبر الرذاذ للمصاب أو الأسطح إذا سقط عليه الرذاذ.

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وكشفت وزارة الصحة اليوم، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إلى تسجيل 3183 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 223 ألفا و327 حالة، ولفتت إلى تسجيل 3046 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفا و96 شخصا.

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