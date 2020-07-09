السعودية .. السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3183حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 223327 حالة .

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 3046حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 161090حالة ولله الحمد.

وأضافت وزارة الصحة، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2100 حالة وفاة “رحمهم الله”.

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وأعلنت الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 60131 والحالات الحرجة 2225 حالة، بحسب صحيفة “سبق”.

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