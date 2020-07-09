فيديو.. حملوا تطبيق روح السعودية واستمتعوا بـ100 باقة متنوعة

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، المهندس حسن جنة، الجميع بتحميل تطبيق روح السعودية، والذي يحتوي على كافة المعلومات عن المواقع السياحية التي يستهدفها موسم صيف السعودية، إضافة إلى 100 باقة سياحية متنوعة.

وقال جنة خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي إن الفنادق والشقق السكنية تستقبل السياح بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث رصد المركز ارتفاع في نسب إشغال الفنادق والشقق السكنية في منطقتي عسير والباحة.

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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 3046 حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 223327 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 161096 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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