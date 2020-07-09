رئاسة الحرمين تعيِّن زوج الممرضة «نجود» تقديرا لجهودها ضد كورونا

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتعيين تركي بن عبدالله الخيبري، موظفًا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار تعيين تركي الخيبري، جاء نظير ما قدمته زوجته الممرضة نجود الخيبري- رحمها الله- من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودعا السديس، الله - عز وجل- أن يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويتقبلها في الشهداء، وأن يحمي جميع الممارسين الصحيين وأبطال الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.

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وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أعلن أنه تم تدشين مستشفى كامل في المدينة المنورة؛ وتسميته «مركز نجود الطبي»، تقديرًا لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها؛ حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عامًا.

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