الصندوق الصناعي: 3 مبادرات لدعم الشركات في مواجهة كورونا

أوضح صندوق التنمية الصناعية أنه قدم 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف صندوق التنمية الصناعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مبادرة تأجيل وإعادة الهيكلة تستهدف دفعات قروض العملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها في عام 202م.

وأكد صندوق التنمية الصناعية أن مبادرة خط التسهيلات «ائتماني» تستهدف دعم المصاريف التشغيلية مثل الرواتب وفواتير الخدمات لعملاء الصندوق المؤهلين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أما مبادرة التكاليف فتستهدف دعم تمويل نفقات المواد الخام في كافة الشركات العاملة في قطاع المستلزمات الطبية والأدوية، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

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وكان صندوق التنمية الصناعية قال إن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص، بسبب جائحة كورونا، وصل إلى 536 منشأة صناعية من خلال عدد من المبادرات تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

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