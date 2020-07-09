5 حالات للدفع بـ«حساب المواطن».. تعرف على تفاصيلها

أوضح برنامج «حساب المواطن»، حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة.

وعبر إنفوجراف، نشره البرنامج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار إلى 5 حالات للدفع، أولها «لا توجد» وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

والحالة الثانية، هي «مرفوضة» وتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا، وبالنسبة إلى حالة «تحت الإجراء للصرف» فتعني أنَّ عملية الإيداع تحت الإجراء.

والحالة الرابعة هي «في الانتظار» والتي تعني أنَّ المبلغ معلَّق بسبب عدم صحة الحساب البنكي للمستفيد، أما الحالة الخامسة فهي «مدفوعة» وتعني أنّه تمّ إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.