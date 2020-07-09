بدء إيداع دعم «حساب المواطن» المخصص لشهر يوليو

بدأ برنامج «حساب المواطن» إيداع الدفعة رقم 32 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشر «حساب المواطن» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله».

وقرَّر البرنامج إيداع الدفعة الجديدة الـ 32 من الدعم «دفعة يوليو» للمستفيدين في حساباتهم اليوم الخميس 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.

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وأقرّ البرنامج في وقت سابق عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل؛ حيث أوضح أنَّ المقصود بالفرد المستقل هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.

وأشار إلى أنَّ الفرد المستقل يكون غير متزوج، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ أي أعزب، أو أرمل، أو مطلَّق، ليس لديه تابعون أو معالون، كما يكون مستقلًّا في السكن، مع إثبات ذلك «بعقد إيجار موحَّد باسم المستفيد، أو صكّ ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه».

وكان حساب المواطن علّق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة «28» من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين، بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه 18 عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية «عقد إيجار موحَّد من منصة إيجار- صكّ ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية» كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.