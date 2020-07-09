الحصيني: أجواء شديدة الحرارة بمناطق عدة.. وأمطار بمرتفعات جازان

هبوب رياح على الغربية والجنوبية
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانيًا، وحارة على باقي المناطق.
بينما ستكون الأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على الغربية والجنوبية، وهطول أمطار متفاوتة على مرتفعات جازان واليمن وعمان.
إلى ذلك، تتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة؛ كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير.
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