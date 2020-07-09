السعودية | 5 حالات للدفع بـ«حساب المواطن».. تعرف على تفاصيلها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 5 حالات للدفع بـ«حساب المواطن».. تعرف على تفاصيلها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:57 صباحًا, 9 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضح برنامج «حساب المواطن»، حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة.

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