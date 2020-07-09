السعودية اليوم / السعودية.. المرور يكشف حقيقة تدبيل المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. المرور يكشف حقيقة تدبيل المخالفات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الخميس، حقيقة تدبيل الغرامات على المخالفات في حال عدم سدادها.

وأكدت الإدارة أنه يتم تسجيل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

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جاء ذلك، في رد على تساؤل عبر حساب المرور في موقع تويتر بشأن مضاعفة الغرامات على المخالفات حال عدم سدادها، وفقا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.