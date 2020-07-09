وزير الصحة يعلن تسمية مركز طبي باسم الممرضة " نجود " المتوفاة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تسمية مركز نجود الطبي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تسمية مركز نجود الطبي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا وأوضح الوزير أن ذلك تقديرا لما قامت به الممرضة رحمها الله، لخدمة المرضى وعرفاناً لجهود الممارسين الصحيين. وتوفيت الممرضة نجود الخيبري، منذ 4 أسابيع، وهي من منسوبي مستشفى " أحد " بالمدينة المنورة.

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