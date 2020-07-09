بالصور..ناشط بيئي يحاول إنقاذ شجرة من الانشطار بعد العبث بها بوادي مرخ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، محاولة الناشط البيئي عبد العزيز الزمامي، لإنقاذ شجرة في وادي مرخ بالرياض، من الانشطار بعد العبث بها من بعض الأشخاص. وثقت مجموعة من الصور، محاولة الناشط البيئي عبد العزيز الزمامي، لإنقاذ شجرة في وادي مرخ بالرياض، من الانشطار بعد العبث بها من بعض الأشخاص. وكان الزمامي قد لاحظ وجود شرخ في الشجرة، فأحضر قطعًا من الحديد وربطها وقام بملئ الشرخ بالرمال، على أمل الحفاظ على بقائها. Advertisements

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