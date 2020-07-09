أخبار السعودية في 24 ساعة.. «حساب المواطن» يودع اليوم دفعة يوليو.. و«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع مضاعفات كورونا بين الحوامل

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء، حيث أعلنت السعودية ترشيح المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وعلى صعيد آخر أنهت وزارة التعليم تسكين أكثر من 520 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، وإلى التفاصيل:

«التويجري» مُرشح السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية

أعلنت السعودية، ترشيح المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية؛ فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998.

دفعة يوليو.. إيداع دعم المستفيدين من حساب المواطن غدًا الخميس

يبدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة الـ 32 من الدعم «دفعة يوليو» للمستفيدين في حساباتهم غدًا الخميس 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.

الصحة تكشف نسب الإصابات بفيروس كورونا بين 5 فئات

أوضحت وزارة الصحة أنَّ حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، في المملكة، والبالغة (3036) حالة منها 37% إناثًا، و63% ذكورًا، وكبار السن 5%، و9% أطفال، و86% بالغون، فيما بلغ عدد الوفيات (2059) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.

«أبشر» تجيب عن أبرز 6 استفسارات حول المخالفات المرورية وتأشيرات الخروج والعودة

أجابت منصة أبشر على أهم 6 استفسارات تتعلق بالاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها وتأشيرة الخروج والعودة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ضمن فقرتها الأسبوعية، للإجابة عن أهم الأسئلة.

السعودية للأنف والأذن والحنجرة تُحذر من مضاعفات خطيرة بسبب غير المختصين

وصفت الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، الطريقة المُستخدمة في الفيديو المتداول مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخراج جسم غريب من الجهاز الهضمي العلوي لطفلةٍ، بالطريقة غير الآمنة، وكشفت الجمعية عن أنَّ اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، خلصت اعتمادًا على البراهين العلمية والعملية المعتمدة إلى أنه لا يجب أن يُمكّن غير المختصين بعلاج مثل هذه الحالات للخطورة البالغة المصاحبة للإجراءات الخاطئة.

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع مضاعفات كورونا بين الحوامل

قالت وزارة الصحة، إن النساء الحوامل يتأثرن أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت السيدات بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة العالمية، مشيرةً إلى أنّ الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن مثل السكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

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وزارة التعليم تنهي تسكين أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة على سلم الرواتب الجديد

أنهت وزارة التعليم تسكين أكثر من 520 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، جاء ذلك بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحول الرقمي، إلى جانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة .

استكمال المرحلة الأولى لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

أمانة عسير توقع عقدًا استثماريًّا لإنشاء وتشغيل حديقة للحيوانات بأبها

وقّعت أمانة منطقة عسير، عقدًا استثماريًّا بقيمة بلغت 1.400.000 ريال؛ لإنشاء وتشغيل حديقة حيوانات على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها.

«الضمان الصحي» يدشن نظام الفوترة للتأمين الخاص

نظم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أول مؤتمر افتراضي تحت عنوان «تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص»، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إنَّ المؤتمر حظي باهتمام واسع؛ حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2160 من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص.

غرامات مالية بـ8 ملايين ريال ضد المخالفين لنظام الاتصالات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات؛ تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

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