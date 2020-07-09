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«الغذاء والدواء» تُحذر من جهاز صيني لقياس الحرارة.. وتؤكد: قراءاته غير دقيقة

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قررت منع تداوله وسحبه من الأسواق

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذارًا يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بُعد « Non- contact  forehead - infrared Thermometer lM-9001»، الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd  الصينية، للطراز IM-9001 بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

 وأشارت «الغذاء والدواء»، في بيان لها مساء أمس الأربعاء، إلى أنها اتّخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين.

 وحثّت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام الجهاز، والتوجّه إلى منفذ البيع الذي اشُتري الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

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 ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق تيقظ.

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