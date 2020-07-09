السعودية اليوم / تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصح عدد المتعافين 1994 شخصًا.

وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.

// انتهى //

04:05ت م

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نواكشوط 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5087 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة خلال إجراء 850 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الفيروس، ليصح عدد المتعافين 1994 شخصًا.وتحدث عن وفاة 4 أشخاص بهذا الوباء، ليرتفع عدد المتوفين إلى 139 حالة.// انتهى //04:05ت م0313

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