حول رؤية 2030 – أبرز المهن المهددة بالانقراض في السعودية

تسعى المملكة السعودية حالياً إلى “مكننة” وتعني إستعمال الآلات محلّ الإنسان في العديد من المهن والوظائف والإتجاه إلى التكنولوجيا الرقمية بدرجة كبيرة، لذلك أعرض لك أبرز المهن المهددة بالانقراض والتي سيتغير معها حال سوق العمل بدون أدنى شك، لا يخفى على أحد منا ذلك التطور التكنولوجي الواضح الذي حدث في السعودية والمكننة التي وصلت إلى جميع القطاعات الخاصة منها والحكومية، وجميعنا يعرف أن لذلك التحول الرقمي الكثير من الإيجابيات والتي يُعد من أبرزها توفير الوقت وزيادة الإنتاج وتحسين تجربة المستخدم ولكن هل يعني ذلك أن اختفاء العديد من المهن والوظائف لا يوجد له آثار سلبية على المجتمع؟ دعنا نناقش هذا الجانب السلبي للتكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يمكن أن يغفله البعض.

ما نراه حالياً في المملكة السعودية هو ” التشغيل الآلي أو مكننة الوظائف الروتينية ” وأبرز الوظائف التي ستختفي هي الوظائف المكتبية والتي يفضلها معظم السعوديين ومن الآن بدأنا نشاهد بعض الأنظمة مثل أبشر وMyStc التي اعتمدت على التكنولوجيا وجعلتك في غنى تام عن الذهاب إلى فروع الشركات أو الدوائر الحكومية والتعامل مع الموظفين، والآن فكر معي وتخيل لو أن هذه الوظائف والخدمات التقليدية تم تشغيلها آلياً، تعرف على أبرز المهن المهددة بالانقراض.

إليك أبرز المهن المهددة بالانقراض في حلول 2030

بعد أن عرضت لك الخطوات التي تتخذها السلطات السعودية حول التقدم التكنولوجي من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين، الأن إليك أبرز المهن المهددة بالانقراض.

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موظفين فروع الاتصالات.

موظفين الجوازات.

موظفين الخدمات الحكومية.

موظفين البنوك.

موظفين الكاشير.

موظفين المبيعات.

إذا كنت من أصحاب المهن المذكورة عليك بالبحث عن بديل، وابدأ من الأن في استثمار مهاراتك والعمل على نفسك وذلك من خلال تعلم اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية، وبعد ذلك عليك تعلم لغات البرمجة مثل (البايثون-الجافا-روبي-سي-الجافا سكريبت-سي شارب) والعديد من اللغات الأخرى التي ستنفعك مستقبلاً في ظل التقدم الهائل في التكنولوجيا، وإليك بعض الأمثلة حول اعتماد الشركات السعودية على التكنولوجيا بدلاً من البشر، هناك مهن ستختفي في حلول 2030 ومهن ستظهر أيضاً لذلك كن على استعداد.

أمثلة تدل على نية السعودية في اختفاء بعض المهن في حلول 2030

شركة STC السعودية للاتصالات والتي قررت يوم 19 ديسمبر 2018 إغلاق جميع فروعها وتجربة تقديم خدماتها الكترونياً، ومن تلك التجربة نستنتج أن الشركة تجري بعض التجارب حتى تستغني خلال الفترة القادمة عن مُعظم الموظفين ويتم العمل بنسبة 90% إالكتروتياً، وبالطبع بعد نجاح التجربة سوف تقوم كبرى الشركات في السعودية باتباع نفس النظام لما فيه من سهولة في سماع وحل مشاكل العملاء.

وفي خطوة أخرى من خلال تطبيق my stc ,والذي جمع كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، بعد أن كانت متناثرة، وهذا بالطبع أفضل للعملاء من خلال إجراء عملية البحث داخل التطبيق وعندها سيجدوا أي شئ يريدونه بمنتهى السلاسة.