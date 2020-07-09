طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية – الاستعلام عن الراتب برقم الهوية ومدة الاشتراك

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات خدمات إلكترونية عديدة منها الاستعلام عن الراتب برقم الهوية وعن التحقق من مدة الاشتراك وهل أنت مشترك بالفعل أم لا، وذلك بخطوات سهلة وبسيطة نظرا لدعم التقنية الاصطناعية في ظل التطور المستمر لجعل جميع الاستعلامات والإجراءات الحكومية تتم بشكل إلكتروني سريع بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات التكنولوجية بأفضل صورة، ضمن الهدف التي تسعى إليه الدولة في تطوير آليات الخدمات والمؤسسات والشركات وجميع القطاعات وهذا جزء من خطة رؤية المملكة عام 2030م.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية

عليك الدخول عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات أون لاين.

اضغط على خيار سجل في التأمينات.

ثم حدد نوع الخدمة “مشترك”.

عليك تعبئة نموذج طلب الاشتراك والذي يشمل بعض البيانات المطلوبة منك.

وفي النهاية قم بتحديد كلمة السر علماً بأنها يجب أن تحتوي على 6 أحرف أو أرقام، ثم علم على مربع الإقرار بأنك قرأت اتفاقية الاستخدام، ثم “موافق”.

سوف تظهر رسالة تفيد بأن تمت العملية بنجاح.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب برقم الهوية

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المذكور أعلى.

سجل دخول على حسابك الشخصي برقم الهوية أو رقم السجل المدني ثم كلمة السر، وبعدها اضغط “دخول”.

سوف تفتح أمامك صفحة بها جميع الوظائف التي قمت بالتسجيل فيها سابقا وأمام كل واحدة التأمينات الخاصة بها.

عليك اختيار الوظيفة الخاصة بك، وسوف تجد رقم التأمينات الخاص بك لعرض الراتب.

ثم اضغط على جهة العمل التي تعمل لديها أو كنت مسجل بها، ومن ثم معلومات الأجر.

ستظهر المعلومات عن الراتب التي تريدها.

كيفية التحقق من مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية