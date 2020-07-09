السعودية اليوم / النصر يجدد مع جونز للموسم القادم

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد مع جونز للموسم القادم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجحت إدارة نادي النصر السعودي، في الاتفاق مع الحارس الأسترالي براد جونز، على الاستمرار في صفوف الفريق لموسم جديد.
وذكرت صحيفة ” المواطن ” أن إدارة النادي أنهت إجراءات التمديد لجونز لموسم كامل، بعد اشتراط الأخير التوقيع على عقد رسمي بهذا الشأن، قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
يأتي ذلك بعد طلب المدرب البرتغالي روبي فيتوريا من الإدارة، ضرورة التجديد لجونز، نظراً لحاجة الفريق الفنية له، وعدم قناعته بوليد عبد الله الحارس البديل.
وكان جونز قد أصر على التجديد لموسم كامل قبل الالتزام مجدداً مع الفريق، وليس التمديد حتى 5 أكتوبر المقبل.
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