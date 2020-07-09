«الموارد البشرية» تستعرض 3 مراحل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراحل التوطين في وظائف القطاع الخاص في المملكة والتي تستهدف توفير آلاف الوظائف للمواطنين.

جاء ذلك في «إنفوجراف» للوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أوضحت خلاله أنها نفذَّت 86% من اتفاقيات التوطين القطاعية والتي تستهدف 360 ألف وظيفة حتى عام 2021م.

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وأضافت الوزارة أنها قامت بتوطين 5 قطاعات ومهن تخصصية؛ لتحقيق 124 ألف وظيفة حتى عام 2021م، وأطلقت 3 تشريعات بهذا الشأن هي: «العمل الحر والعمل المرن والعمل عن بُعد»؛ بهدف توطين 268 ألف وظيفة حتى عام 2033م.

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