السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غانا



أكرا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس

وأفادت السلطات الصحية بغانا في بيان لها، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 17 ألفًا و 156 متعافياً.

ولفتت الانتباه إلى تسجيل عدد من الوفيات الجدد بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 156 متوفىً.

// انتهى //

00:21ت م

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أكرا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جمهورية غانا إلى 21 ألفًا و 968 إصابة مؤكدة ، وذلك اثر إجراء أزيد من 315 ألف تحليل مخبري منذ بدء انتشار الوباء في غانا.وأفادت السلطات الصحية بغانا في بيان لها، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 17 ألفًا و 156 متعافياً.ولفتت الانتباه إلى تسجيل عدد من الوفيات الجدد بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 156 متوفىً.// انتهى //00:21ت م0282

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