- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: خلل في جهاز لقياس الحرارة.. أعيدوا المنتج فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغذاء والدواء: خلل في جهاز لقياس الحرارة.. أعيدوا المنتج فورًا
لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذارًا يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد “Non- contact forehead- infrared Thermometer lM-9001″، الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية؛ بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.
وأوضحت الهيئة أن الخلل في الطراز IM-9001، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وحثّت المستهلكين إلى عدم استخدام الجهاز، والتوجّه إلى منفذ البيع الذي تم شراء الجهاز منه لاسترجاع قيمته، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق تيقظ.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء: خلل في جهاز لقياس الحرارة.. أعيدوا المنتج فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.