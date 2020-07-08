السعودية: تفاصيل وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

أعلنت وسائل إعلام بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز ٩٥ عاما بعد صراع طويل مع المرض في أحد مشافي الرياض.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، وفاة الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر حساب تاريخ ال سعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، خالص العزاء وامواساة إلى سيدي #الملك_سلمان ولسمو #ولي_العهد الأمين ولذرية #الملك_سعود، رحم الله الأمير #خالد_بن_سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما ونشر حساب عبر الملك سعود:" ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود، الذي توفي الان، اللهم إغفر له وإرحمه، وثبته عند السؤال، وإنا لله وإنا اليه راجعون" .

وتوفي سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في 6 ذو الحجة 1388، حيث يعد الحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد عريعر، ولد في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد.

وخيم الحزن على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بعد وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، فيما تناقل البعض وفاته بفيروس كورونا المستجد فيما نفت وكالة الانباء الرسمية واس ذلك.