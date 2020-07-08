نجل حميدان التركي يكشف آخر المعلومات عن جلسة الإفراج المشروط لوالده

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أكد تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنهم ما زالوا ينتظرون صدور نتيجة جلسة الإفراج المشروط لوالده.

وقال التركي عبر حسابه في “تويتر”: “إنه حتى الآن لم يصلهم خبر عن نتيجة جلسة الإفراج المشروط لوالده، وأنه من المتوقع وصول النتيجة غداً بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي في أمريكا”.

يذكر أن الخيارات المتاحة أمام السجين السعودي بالولايات المتحدة منذ 8 سنوات، هي قبول الإفراج المشروط أو رفض الطلب وإعادة النظر فيه بعد مدة، أو رفضه نهائياً وإكمال مدة المحكومية.

