اقتصادي / غرفة الشرقية تنظم لقاء حول الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة



الدمام 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

عقدت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال أمس، لقاء الثلاثاء الشهري عند بعد ، بمشاركة مُشرفة قطاع سيدات الأعمال بفرع وزارة التجارة بالمنطقة سارة محمد الناصر.

وتناولت الناصر خلال اللقاء عددا من المحاور، منها الخدمات الإلكترونية لنظام إدارة السجلات والأسماء التجارية للمؤسسات الفردية، وخطوات إصدار السجل التجاري واختيار الاسم التجاري والاختلافات بين الاسم التجاري والعلامة التجارية ومميزات السجل التجاري الإلكتروني.

وتطرقت إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت مؤخرًا في موقع الوزارة مثل خدمة إصدار السجل التجاري دون اشتراط ارفاق التراخيص إلكترونيًا.

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13:16ت م

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