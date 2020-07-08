

أديس أبابا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليه 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف،التي اندلعت الأسبوع الماضي، في إثيوبيا على خلفية مقتل مغن مشهور إلى 239 قتيلاً.

وقالت مصادر أمنية في إثيوبيا "بسبب الاضطرابات التي وقعت في المنطقة، لقي تسعة من ضباط الشرطة وخمسة من أفراد مسلحة و215 مدنيا مصرعهم".

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد مقتل الناشط والفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة أديس أبابا يوم 29 يونيو الماضي.

وأدان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، عملية القتل التي وصفها بالمأساة، كما تعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.

// انتهى //

13:14ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.